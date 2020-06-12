Bakırköy'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Topkapı istikameti yan yolda ilerleyen Turgay K'nin kullandığı plakası öğrenilemen otomobil, kaldırımdaki demir korkuluklara çarpıp raylı sistem yoluna devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Turgay K. araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Turgay K'yi sıkıştığı yerden kurtardı.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgay K, hastaneye kaldırıldı.