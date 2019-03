Bakırköy yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Bakırköy 31 Mart yerel seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

Bakırköy seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Bakırköy ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Bakırköy seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Bakırköy son durum ne? Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur ile CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu arasında geçmesi beklenen Bakırköy yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Bakırköy oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakırköy belediyesini kim kazandı? YSK Bakırköy yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Bakırköy seçim sonuçları son dakika. İstanbul Bakırköy 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Bakırköy 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Bakırköy seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Bakırköy hangi parti en fazla oy aldı? İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları YSK son dakika oy oranları. Bakırköy belediyesini kim kazandı? Bakırköy seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Bakırköy 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Bakırköy yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Bakırköy yerel seçim sonuçları, Bakırköy 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Bakırköy partilere göre oy dağılımı nasıl oldu.

BAKIRKÖY YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Bakırköy belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Bakırköy 24 Haziran 2018 seçimlerinde 168,450 seçmen oy kullanırken, Bakırköy’de seçimlere katılım Oranı ise % 87.83 olmuştu.

Bakırköy belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur (Cumhur İttifakı)

CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu (Millet İttifakı)

İYİ Parti Bakırköy belediye başkan adayı Ateş Ünal Erzen

SP Bakırköy belediye başkan adayı Adnan Şahin

Bülent Kerimoğlu kimdir?

1970 Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden "tıp doktoru" olarak mezun oldu.

1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council (UK)’ın deniz aşırı ülkelere verdiği bursu kazanarak, 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde "research fellow" olarak çalıştı.

1999 yılında Diyarbakır’da askerlik görevini tamamladı.

10 yılı aşkın bir süre İstanbul’un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy’de özel bir hastanede görev yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyesidir.

2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

İyi derecede İngilizce bilen Op. Dr. Bülent KERİMOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Umur kimdir?

Mehmet Umur, 1965 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatına başladı.

Sanayici ve aynı zaman da kendi sektöründe İstanbul Sanayi Odasında Meclis Üyesi ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri Komite Başkanıdır. Kastamonu Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonuspor Yönetim Kurulu Üyesi, İSOV Mütevelli Heyeti Üyesi, TOBB Delegesi ve MÜSİAD üyesidir.

Umur, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bakırköy belediyesini kim kazandı son dakika

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Bakırköy’de seçmenler Bakırköy yerel seçim sonuçlarına göre Bakırköy belediyesini kim kazandı? Bakırköy belediyesi hangi partiden? Bakırköy 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Bakırköy ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Bakırköy seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Bakırköy seçim sonuçları, Bakırköy yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Bakırköy belediye meclis üyesi adayları

1) Halit Cebeci

2) Servet Toraman

3) Ömer Kaan Kara

4) Ahmet Altun (MHP)

5) Suat Karaçorlu

6) Emine Dirican

7) Orhan Koç

8) Mehmet Gürbüz (MHP)

9) İbrahim Keleş

10) Zühtü Susamlı

11) İnci Saral

12) Yaşar Ayvacı (MHP)

13) Çetin Mert Plancı

14) Ercan Algül

15) Metin Bakırcı

16) Meltem Aydoğan (MHP)

17) Erdan Çokay

18) Mehmet Yetkinağaç

19) İsmihan Güler

20) Halil Çetin

21) Ayşe Geçen

22) İsmail Ertekin

23) Mahmut Baş

24) Maide Aydan Karabıyık

25) Esra Erzin

26) Çiğdem Uysal

27) Ahmet Bora Erdem

28) Gülseren Birdal

KONTENJAN:

1) Hasan Özkan

2) Aydın Çolak

3) Mustafa Kemal Sarıdikmen

CHP Bakırköy belediye meclis üyesi adayları

1- Cavit Ganiç

2- S. Nadir Ataman

3- Recai Delibaşoğlu

4- Mahir Çelik

5- Arzu Gezent

6- Hasan Çalış

7- Saffet Onur

8- Nesrin Serindağ

9- Mesut Metin

10- Mehmet Tunçer Süner

11- Cem Özbey

12- Jale Tamşan

13- Ali Türkoğlu

14- Gökmen Yıldırım

15- Aret Şirin Tatlıdil

16- Nagihan Tetik

17- Şebnem Yükeb

18- Taşkın Toprak

19- Umut Yenici

20- Tarkan Ellergezen

21- Özden Akkiraz

22- Haluk Halilağaoğlu

23- İlknur Halaç

24- Ayşe Temnur

25- Recep Sevinç

26- Barış Kapdan

27- Talat Gürbulak

28- Makbule Solmaz

YEDEK ÜYE LİSTESİ

1- Cihan Berk Avan

2- Ayşe Ergin

3- Hamdullah Dirican

4- Tülay Can

5- Hasan Turan

6- Alper Kambur

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)