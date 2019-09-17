Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine burs imkanı

BAKIMDER, Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 9’uncu sınıf öğrencilerine belli bölümlerde burs imkanı sağlayacak. Yetenek sınavıyla belirlenecek olan 30 erkek ve 30 kız öğrenciye, aylık 100 TL burs verilecek. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor.

Müzik ve musiki bursu

BAKIMDER, 9’uncu sınıfa giden ve yetenek sınavıyla belirlenen 30 erkek öğrenciye, müzik ve musiki bölümlerinde burs verecek.

Görsel sanatlar bursu

Yine yetenek sınavıyla belirlenen 30 kız öğrenciye ise, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar bölümünde aylık 100 TL burs verilecek.

20 Eylül son gün

Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, e-Okul üzerinden alınacak EK-1 dilekçe örneği ile Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne başvuru yapması gerekiyor.