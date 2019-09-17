Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine burs imkanı
BAKIMDER, Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıfa giden öğrencilere; müzik ve musiki bölümleriyle, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar bölümleri için aylık 100 TL burs verecek. Başvurular 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.17 Eylül 2019 Salı 13:34
BAKIMDER, Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 9’uncu sınıf öğrencilerine belli bölümlerde burs imkanı sağlayacak. Yetenek sınavıyla belirlenecek olan 30 erkek ve 30 kız öğrenciye, aylık 100 TL burs verilecek. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor.
Müzik ve musiki bursu
BAKIMDER, 9’uncu sınıfa giden ve yetenek sınavıyla belirlenen 30 erkek öğrenciye, müzik ve musiki bölümlerinde burs verecek.
Görsel sanatlar bursu
Yine yetenek sınavıyla belirlenen 30 kız öğrenciye ise, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar bölümünde aylık 100 TL burs verilecek.
20 Eylül son gün
Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, e-Okul üzerinden alınacak EK-1 dilekçe örneği ile Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne başvuru yapması gerekiyor.