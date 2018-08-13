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Bakırköy 2018 kurban kesim alanı ve Bakırköy kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Bakırköy Kurban satış yerleri nerede? Bakırköyde kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:17
Bakırköy 2018 kurban kesim alanı ve Bakırköy kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Bakırköy Kurban satış yerleri nerede? Bakırköyde kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

BAKIRKÖY KURBAN KESİM YERLERİ

Erdal Arslan Osmaniye Mah. Çırpıcı Veliefendi Yolu Sok. 535 256 86 20 Erdal Arslan Osmaniye Mah. Çırpıcı Veliefendi Yolu Sok.

Fevzi Denat Kartaltepe Mah. 62 Ada 70-69-97-71- 84-67-85-66 Sayılı Parseller Üzerinde Bulunan Çoban Çeşme Mevki Karşısı E-5 Karşısı

Fevzi Denat Kartaltepe Mah. 62 Ada 70-69-97-71- 84-67-85-66 Sayılı Parseller Üzerinde Bulunan Çoban Çeşme Mevki Karşısı E-5 Karşısı

Faruk Hançer Osmaniye Mah. Çolak İbrahim Sok. No: 9 532 334 34 47

Bakırköy Belediyesi Osmaniye Mah. 267 Ada 157 Parsel Sayılı Yerler (Cumartesi Pazarı) 212 660 23 80

Osmaniye Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Osmaniye Mah. İncirli Yolu No: 25 505 447 51 81

Basınköy Camii'ni Yaptırma Koruma Ve Talebelerine Yardım Derneği Basınköy Mah. Atayurt Cad. No: 1 212 592 83 97

Şenlikköy Mah. Camileri İle Tesislerini Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Şenlikköy Mah. Mektep Sok. No: 41 212 663 10 18 553 535 61 57

Bakırköy İslam Ve Milli Kültür Vakfı Kartaltepe Mah. Sefalı Sok. No: 4 212 542 20 52

Kartaltepe Amina Hatun Camii Tesisleri Ve Kuran Kurslarını Koruma Yaşatma Derneği

Kartaltepe Mah. Sefalı Sok. No: 4 212 583 00 94 532 219 43 90 Kartaltepe Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Kartaltepe Mah. Sefalı Sok. No: 2 212 572 17 14

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:17
  1. Osmaniye
  2. İstanbul
  3. Bakırköy 2018 kurban kesim alanı ve Bakırköy kurban satış çadırları

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