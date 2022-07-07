Bakır temizliği için pratik çözümler! Bakır çaydanlık nasıl temizlenir? | Bakırın pası nasıl temizlenir?

Bakır Temizliği

Bakır çok kullanışlı olan ama zamanla aşınması ya da kireç tutması nedeniyle verimliliğini yitirip zararlı maddeler salabilir. Okisidasyona karşı hassas olmasıyla bilindiğinden aşınmış bir bakır kap içinde yemek pişmesi durumunda hoş olmayan tat ve koku olacağı gibi sağlık açısından da zararlı olmaktadır. Evinizde bakır temizliğini yapmak için şu yöntemleri kullanmalısınız.

Deterjan

Bulaşık deterjanı;

Sünger;

Bol su.

Bakır ürünler çok hassas olması nedeniyle temizliğine dikkat edilmelidir. Temizliğinin ihmal edilmesi ile birlikte zararlı maddeler yemekleri etkileyecektir. Çaydanlık temizliği ya da bakırdan üretilen tencerelerin temizliği için normal bulaşık yıkar gibi yıkanmamalıdır. Bakırın çizilmesini önlemek önemli olduğundan sünger seçimi sırasında tel ve sert tarafının kullanılmaması gerekiyor. Çizilmesi durumunda sağlığa çok zararlı olacaktır. Bulaşık deterjanı bakır üzerine konulmalı ilk başta elinizle daha sonrasında ise süngerin yumuşak tarafıyla yıkanmaya başlanmalıdır. Birkaç dakika beklenmesinin ardından ise bol su kullanılarak durulanmalıdır.

Her zaman için durulanması sonucunda üzerinde kalan suyun sızması için ters konulmalı ve birkaç dakika içerisinde suyun sızması ile birlikte temiz ve yumuşak bir bezle kurutmanız önemlidir.

Limon

Taze kesilmiş limon;

Karbonat;

Deterjan;

Sünger;

Mikrofiber bez;

Bol su.

Bakırın bir süre sonrasında parlaklığını yitirmesine neden olur. Parlaklığını yitirmesi durumunda eski parlaklığına dönmesi ve oluşan kireç tutmaması için belirli aralıklarla parlatma işlemi gerçekleştirilmelidir. İlk olarak bakırın limonla ovulması gerekiyor. Burada taze kesilmiş limon ile yapılmalıdır. Daha sonrasında ise limon üzerinde kurumadan hemen karbonat sürülmelidir. Süngerin yumuşak kısmı kullanılarak ovulmalı ve birkaç dakika boyunca bekleyin. Deterjan kabın üzerine dökülerek elinizle ilk olarak sürülmeli ve yine süngerle hafif bastırılıp ovulmalıdır. Birkaç dakika beklenmesi ile birlikte bol su ile birlikte durulanmalı ve çizilmesini önlemek amacıyla mikrofiber özelliği olan bir bezle kurutulmalıdır.

Kabın üzerinde su damlalarının kalması kireçlenme oluşmasına neden olacağı unutulmamalıdır.

Kül

Yeni soğumuş kül;

Yumuşak sünger;

Bol su;

Kuru bez.

Temizliği için uzun yıllardır kullanılan en bilindik yöntemlerin başında gelmektedir. Kararmış olan bakırın çizmeden kolaylıkla temizlenmesi sağlanmasında etkilidir. Külün yeni soğumuş olması ve üst kısmında kalan griden beyaz olan kısmı kullanılarak yapılmalıdır. Hafif nemlendirmiş olduğunuz bakır kabın üzerine kül konularak elinizle ya da yumuşak bir sünger yardımıyla küllerle birlikte ovma işlemi yapılmalıdır. Direkt olarak su ile durulanma islemi yapılması halinde oksit oluşmasına neden olur. Bunun olmaması için kül bir süre bekletilmeli ve sonra sünger nemlendirilmeli ve kül temizliği yapılmalıdır. Kararmış lekeler çok kısa bir süre içerisinde geçecektir. Şayet geçmemesi durumunda birkaç defa külle yıkama işlemi yapın. Ardından ise bulaşık deterjanı kullanarak normal yukarıda yazdığımız gibi yıkamasını gerçekleştirin. Su lekesi bırakmaması adına kuru bezle kurutulmasına dikkat edin.

Sirke

1 su bardağı doğal sirke;

1 yemek kaşığı tuz;

Taze limon;

Bez.

Saf ve doğal sirkenin mikrop öldürücü özelliğinin olmasıyla bilinmektedir. %100 doğal mümkünse ev yapımı bir sirke kullanarak temizliğin yapılmasına dikkat edilmelidir. İnsanların sağlığını derinden etkileyecek olan çizilme sonucunda kararma ile birlikte yemek pişirirken ya da su kaynatırken zehirli maddelerin yayılmasını önlemek için, oluşan karartıda mikropların birikmemesi için belirli aralıklarla sirke ve tuz ile mikropların ölmesi sağlanmalıdır. Yapacağınız her zaman kapların üzerine saf sirke dökülmeli ve elinizle ovmaya başlayın. Limon ve tuz eklenerek parlatma işlemi yapılır ve üzerine tuz eklenmeli ve ovma işlemi tekrar edilmelidir. Bir süre beklenmeli ve ilk olarak nemli bir bez alınarak silinmeye başlanmalıdır. Kurumaya bırakılması sonrasında bulaşık deterjanı ve süngerle yıkanmalı ve sonra dikkatlice kurutulmalıdır.

Ketçap

1 su bardağı ketçap

1 yemek kaşığı tuz

Limon;

Sünger

Bez

Bakır temizliğinde, çizilmesini önlemesi amacıyla ve parlaklığını kazanabilmesi için bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bunun için domates sosundan yararlanabileceğiniz gibi ketçap kullanabilirsiniz. İlk olarak bakır hafif nemlendirilmeli ve sonrasında ise tuz ile ovma işlemi yapın. Daha sonrasında ketçap ya da domates sosu kabın üzerine konularak elinizle ovmaya başlayın. İlk olarak tuzla daha sonrasında ketçap ile ovaladığınız kabın yarım saat boyunca bekletilmelidir. Hafif nemlendirdiğiniz bir sünger ile ilk olarak kalıntılar temizlenmelidir. Sonrasında tam olarak temizliği için bir süre daha beklenmeli ve en sonunda limon ile ovarak parlatma işlemini yapın. Bol suyla durulandıktan sonrasında kuru bir bezle tamamen kurutulmalıdır.