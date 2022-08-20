Bakır nasıl temizlenir? Farklı yöntemleri ve kullanılan malzemeleri

Bulunması taş devri zamanına dayanan bakırlar, binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Özellikle sanayide, para ve mutfak eşyaları yapımında bu maden çokça kullanılır. Genellikle kurşun ve çinko yataklarının olduğu yerlerden çıkarılır ve işlenir. Günümüzde para ve mutfak yapımında kullanılmakla beraber, eski çağlardan kalma paralar, eşyalar ve ilkel silahlar hala günümüzde bulunmaktadır.

Bakırın mutfak eşyalarında kullanılmasının en büyük sebebi çok iyi bir iletken olup ısıyı eşit ve çabuk dağıtmasıdır. Bu yüzden de bakırdan tencerede ve cezvelerde pişirilen yemek ve içecekler daha güzel ve sağlıklı olurlar.

Her evde kullanılan bakır nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız çözümü çok basit. Bakırların para ve eşyaların temizlenebilmesi için sirke, tuz ve limon yeterli olacaktır. Kararan malzemelerimizi limon ve tuz ile ovarak parlatabilir ve temizleyebiliriz. Bakırdan eski paraları temizlemek istersek de bir kaba koyarak sirkeli suda kaynatmamız yeterli olacaktır.

Doğal Malzemelerle Bakır Eşyalar Nasıl Temizlenir?

Sirke ve sofra tuzu karışımı, bakırdaki oksitlenmeyi azaltmaktadır. Bu yüzden bir kapta sirke ve tuzu karıştırarak bakırın üzerine dökün. Kirleri ve kararmaları gidene kadar süngerle bakırı ovalayın.

Oksitlenmiş bakır para nasıl temizlenir?

Sofra tuzu ve sirke karışımı, bakırdaki oksitlenmeyi azaltır. Sirkeyi ve tuzu bakırın üzerine dökün. Kararmaları ve kirleri gidene kadar iyice ovalayın. Daha sonra sadece suyla durulayın ve temiz, yumuşak bir bezle cilalayın.

Bakırın rengi nasıl açılır?

Sirke, bakır cezve ya da çaydanlık gibi ürünlerin ilk günkü gibi parlak olmasına yardım eden doğal malzemedir. Sirkeyi parlatmak istediğiniz ürünün üzerine spreyle sıkın ve nemli bir bezle ürünü silmeye başlayın. Sirkenin değdi her bakır yüzey anında parlamaya başlayacaktır.

Bakır yüzük nasıl temizlenir?

Bakır eşyaları ilk önce nemli bir bezle ıslatın. Daha sonra bu nemli beze sirke damlatın. Bakır eşyayı sirke ile iyice ovun. Bakırın ilk gün ki gibi parladığını göreceksiniz.