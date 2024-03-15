Bakır fiyatlarında 3 yılın zirvesi!

Bakır SHFE'de, Çin'deki potansiyel üretim kesintisinin etkisiyle 3 yılın zirvesine çıktı, LME'de 9.000 dolar/tonu gördü.

Şanghay'da bakır fiyatları, Çin'deki potansiyel üretim kesintisinin etkisiyle yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Londra'daki fiyatlar 10 ayın zirvesine çıktı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, %1,3 artarak 9.000 dolar/ton ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Mayıs ayı bakır kontratı, %1,3 artışla 72.610 yuan/tona (10.089,77 dolar) yükseldi ve seans başında Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 72.640 yuan/tonu gördü.

Devlet destekli araştırma evi Antaike dün yaptığı açıklamada, Çin'in önde gelen bakır döküm tesislerinin işletme oranlarını düşürmek, bakım planlarını ayarlamak ve yeni projeleri ertelemek konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

LME'de alüminyum %0,9 artışla 2.272 dolar/tondan, nikel %0,9 artışla 18.235 dolar/tondan, çinko %0,9 artışla 2.570 dolar/tondan, kalay %0,5 artışla 28.400 dolar/tondan, kurşun %0,1 düşüşle 2.156,50 dolar/tondan işlem gördü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demir cevheri haftalık kayba hazırlanıyor

Demir cevheri vadeli işlemleri, zayıf spot alım iştahı ve Çin'deki kasvetli talep beklentileri nedeniyle bugün kayıplarını sürdürdü ve haftalık kayba yöneldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %0,74 düşüşle 803,5 yuan/ton (111,65 dolar) seviyesinde tamamladı ve haftalık olarak şimdiye kadar %8,5 düşüş yaşadı.

Singapur Borsası'nda nisan ayına ait referans demir cevheri, %1,43 düşüşle 101,75 dolar/tona geriledi ve bu hafta da %12 düşüş gösterdi.

Analistler, zayıf talep beklentilerinin, çelik üretiminde kesinti olasılığını artırdığını ve daha az çelik üretiminin, demir cevheri talebinin azalması anlamına geldiğini kaydetti.

Öte yandan analistlere göre demir cevheri stokları neredeyse yenilendi ve stoklar son 12 ayın en yüksek seviyesinde.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,10, sıcak haddelenmiş rulo %0,59, filmaşin %1,32 düştü ve paslanmaz çelik %0,18 arttı.