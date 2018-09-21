Bakır elementinin yararları nelerdir? Bakır minerali içeren besinler hangileridir?

BAKIR ELEMENTİ

Cu sembolüyle gösterilir ve 1B geçiş elementleri arasında yer alır. Eksik kullanımında sorunlara yol açacağı gibi fazla kullanıldığında da zararları vardır.

Enzimlerin yapısında bulunduğundan canlıların yaşamsal faaliyetleri için çok önemlidir.

İletken ve işlenebilir yapısı sayesinde çoğu sanayi alanında kullanılır. Vücuttaki emilim hızı çok yüksektir. Sağlıklı bir yaşam için vücudun bakır ihtiyacı günlük olarak karşılanmalıdır.

İNSAN VÜCUDUNDAKİ GÖREVLERİ NEDİR? YARARLARI NELERDİR?

•Merkezi sinir sisteminin çalışmasında ve miyelin oluşumunda görev alır.

•Birçok enzimin yapısında bulunur.

•Vücuttaki serbest enerjinin oluşmasında görev alır.

•Özellikle kırmızı kan hücresinin oluşmasında büyük rol oynamaktadır.

•Sinir iletimi sağlayan kimyasal maddelerin sentezinde görevlidir.

•Melanin sentezinde rol oynar.

•Serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır.

•Vücuttaki proteinin sentezlenmesinde görev yapmaktadır.

•Deri ve saçta meydana gelen hastalıkların oluşumunu engellemektedir.

•Kemikleri güçlendirmede rol oynar.

•Alyuvarların oluşumuna katkıda bulunur.

•Çinko ve C Vitamini kullanımı ile beyin ve sinir sistemi sağlığı için gereklidir.

•Saç ve deri sağlığı için faydalıdır.

BAKIR MİNERALİ İÇEREN BESİNLER

•Sarımsak

•Portakal

•Pancar

•Pekmez

•Brokoli

•Deniz ürünleri

•Fasulye

•Kepekli tahıllar

•Soya unu

•Buğday kepeği

•Badem

•Avokado

•Arpa

•Sarımsak

•Fındık

•Yulaf

•Şeker pekmezi

•Mercimek

•Zeytin

•Kuzu ciğeri

•Bezelye

•Keçi peyniri

VİTAMİN EKSİKLİĞİ YÜZÜNDEN YAŞANAN SORUNLAR

•Kansızlık

•Demir eksikliği

•Enerji eksikliği ve yorgunluk hissi

•Büyüme ve gelişimde aksaklık

•Cilt rahatsızlıkları

•Saç dökülmesi

•İştahsızlık, ishal, kabız

•Bağışıklık sisteminde zayıflık

•Kemiklerde zayıflama

NE ÖLÇÜDE TÜKETİLMESİ GEREKİR?

Günlük bir sınırlandırma koyacak olursak bu sınır bebeklerde 1-2 mg iken yetişkinlerde ortalama 2,5 mg kadardır. Tükettiğiniz ürünlerin içeriğinden bakır mineralinin miktarını kontrol edebilirsiniz.

FAZLA TÜKETİMİNDE YAŞANACAK SORUNLAR NELERDİR?

•Kanser riski artar

•Hipertansiyon

•Göz sorunları

•Depresyon ve bunama

•Bakır zehirlenmesi

•Wilson hastalığı

•Zihinsel rahatsızlıklar