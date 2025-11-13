Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmalar öncesinde milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar açıklandı.
Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin sırası...
2025'in kasım ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.33 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı.
İşte en değerli milli takımlar:
20 – HIRVATİSTAN / 282,20 MİLYON EURO
19 – KOLOMBİYA / 290,40 MİLYON EURO
18 – UKRAYNA / 299 MİLYON EURO
17 – EKVADOR / 320,30 MİLYON EURO
16 – FAS / 342,40 MİLYON EURO
15 - SENEGAL / 348 MİLYON EURO
14 – TÜRKİYE / 393 MİLYON EURO
13 – DANİMARKA / 411,30 MİLYON EURO
12 – NORVEÇ / 457,90 MİLYON EURO
11 – BELÇİKA / 472 MİLYON EURO
10 – İSVEÇ / 515,90 MİLYON EURO
9 – ARJANTİN / 539,50 MİLYON EURO
8 – ALMANYA / 802 MİLYON EURO
7 – İTALYA / 846 MİLYON EURO
6 – HOLLANDA / 885 MİLYON EURO
5 – PORTEKİZ / 901 MİLYON EURO
4 – BREZİLYA / 913,30 MİLYON EURO
3 – İSPANYA / 989 MİLYON EURO
2 – FRANSA / 1,23 MİLYAR EURO
1– İNGİLTERE / 1,33 MİLYAR EURO
