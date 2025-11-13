  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye'ye Alman turist getirecek paylaştı! Alman tur operatörü Türkiye'den indirim istedi!

Fondaş medyadan özeleştiriler gelmeye başladı! Fırat Yeşilçınar: Gazeteci olarak yapmam gereken bu iddiaları buraya taşıyıp söylemek

İBB’den yediğin paralar gün gelir seni tırmalar! Fondaş Ruşen Çakır kıvranmaya başladı!

AB'de birçok ülkenin aylık ortalama maaşları 3 bin 500 Euro açıklandı! Bulgaristan ve iki ülke sınıfta kaldı...

Irak’ta genel seçimi Başbakan Sudani’nin koalisyonu kazandı

CHP’nin Tanju’su yüzsüzlükte çığır açtı! Sen önce Kartalkaya’da can veren 78 kişinin hesabını ver!

israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!

İBB iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan için çarpıcı iddia

Zafer coşkusu, facia ve sabotaj şüphesi!

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Spor Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi
Spor

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmalar öncesinde milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar açıklandı.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin sırası...

2025'in kasım ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.33 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı.

İşte en değerli milli takımlar:

20 – HIRVATİSTAN / 282,20 MİLYON EURO

19 – KOLOMBİYA / 290,40 MİLYON EURO

18 – UKRAYNA / 299 MİLYON EURO

17 – EKVADOR / 320,30 MİLYON EURO

16 – FAS / 342,40 MİLYON EURO

15 - SENEGAL / 348 MİLYON EURO

14 – TÜRKİYE / 393 MİLYON EURO

13 – DANİMARKA / 411,30 MİLYON EURO

12 – NORVEÇ / 457,90 MİLYON EURO

11 – BELÇİKA / 472 MİLYON EURO

10 – İSVEÇ / 515,90 MİLYON EURO

9 – ARJANTİN / 539,50 MİLYON EURO

8 – ALMANYA / 802 MİLYON EURO

7 – İTALYA / 846 MİLYON EURO

6 – HOLLANDA / 885 MİLYON EURO

5 – PORTEKİZ / 901 MİLYON EURO

4 – BREZİLYA / 913,30 MİLYON EURO

3 – İSPANYA / 989 MİLYON EURO

2 – FRANSA / 1,23 MİLYAR EURO

1– İNGİLTERE / 1,33 MİLYAR EURO

Çin'e Kung-Fu dersi Milli takımımız şampiyon oldu
Çin'e Kung-Fu dersi Milli takımımız şampiyon oldu

Dünya

Çin'e Kung-Fu dersi Milli takımımız şampiyon oldu

Lucescu milli takıma çağırdı! Ümit Akdağ’dan flaş açıklama
Lucescu milli takıma çağırdı! Ümit Akdağ’dan flaş açıklama

Gündem

Lucescu milli takıma çağırdı! Ümit Akdağ’dan flaş açıklama

"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!
Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

Gündem

Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti
Gündem

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan’daki terör eylemiyle ilgili olarak Türkiye’nin bağla..
Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?
Gündem

Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?

Sabah yazarı Melih Altınok, İmamoğlu iddianamesini gündeme getirdiği yazısında Sözcü gazetesinin CHP'ye kapatma davası açılması talebiyle ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23