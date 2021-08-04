Bakın şu Emre Kongar hokkabazına! Tele1 ekranlarında beyin yakan konuşma

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Tele1'de Merdan Yanardağ’ın sunduğu programda ‘profesör’ unvanıyla değerlendirmelerde bulunan Emre Kongar, vatandaşın 19 yıldır yüzde 25’i geçemeyen CHP’ye karşı yüzde 52 ile seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı istemediğini söyleyerek beyin yaktı.

CHP yandaşı Tele1 ekranlarında hükümet aleyhinde propaganda yapılmak istenirken yine akılalmaz bir konuşma gerçekleşti.

Emre Kongar'dan beyin yakan açıklama

18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'a değerlendirmelerde bulunan Emre Kongar, seçimleri üst üste kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü hatırlatarak 'Erdoğan dönemi kapanmıştır.' dedi.

Yüzde 52 oyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimsenin istemediğini söyleyerek adeta izleyicinin aklıyla dalga geçen Kongar şu ifadeleri kullandı:

Herkes bıktı artık kimse istemiyor. İki partinin toplamı bile ancak yüzde 30'larda oluyor. Erdoğan istenmiyor. Yüzde 50'nin altında bir oranda istenmeyen bir yöneticinin temsil ettiği rejim bitti demektir.

19 yıldır yüzde 25'i geçemeyen CHP'nin vatandaş tarafından istendiğini ancak yüzde 52 ile seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istenmediğini söyleyerek beyin yakan Emre Kongar'ın bu kafaya gelmek için ne içtiği merak konusu oldu!