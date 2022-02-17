Bakın sizi nasıl uyutup, gizli reklam yapıyorlar! Faruk Bildirici 'Örtülü' reklamcıları deşifre etti

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CHP'nin eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Hürriyet'te çalıştığı dönemde ses çıkartamadıklarını, yalnız kalınca deşifre etti. Bildirici, mahallesinden bazı gazetecilerin nasıl "örtülü" reklam aldıklarını yazdı.

Yazısında, "Sosyal medyada 'örtülü reklam' yapan gazeteciler" başlığını kullanan Faruk Bildirici, Duygu Özaslan'a "örtülü reklam" yapması sebebi ile verilen 114 bin liralık cezayı hatırlatarak, "Oysa sosyal medyada reklam olduğunu belirtmeden reklam yaparak insanları aldatan o kadar çok ünlü isim var ki, şöyle bir dolaşmak bile yeterli görmek için." dedi.

'Örtülü reklamcılık yapan gazetecilere karşı uyanık olunmalı'

Mahallesindeki arkadaşlarını deşifre eden Bildirici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’nun harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Paylaşımlarında 'örtülü reklam' yapan bu gazetecilerin o restoranlardan, firmalardan maddi çıkar elde ettiğini ya da o ürünleri bedelsiz aldığını iddia etmiyorum. Arada maddi çıkar ilişkisi olmasa ve sadece dostluk amacıyla bu paylaşımları yapmış da olsalar, sonuçta bu eylemleri bir ticari ürünü ya da markayı tanıtmaya yarıyor." ifadelerini kullandı.

Bildirici, şöyle devam etti:

Gazeteciler, mesleğimize zarar veren hem de insanları yanıltan bu örtülü reklam paylaşımlarından vazgeçmeli. Okurlar, izleyiciler ve takipçiler de örtülü reklamları sürdüren gazetecilere karşı uyanık olmalı, onları teşhir etmeli. Tabii Reklam Kurulu da sosyal medyadaki açık ve örtülü reklamları daha titiz izlemeli.

Bildirici'nin 'örtülü' reklama verdiği örneklerden bazıları şöyle:

Rasim Ozan Kütahyalı: Çağlar kardeşimin parfümleri harika. Herkese tavsiye ederim.

Kübra Par: Sanki 70’lerden fırlamışım. Erkan giydirdi, Tayfun çekti.

Özlem Gürses: Yaş 52 gençler. … yaptırdım yüzünüze mikro iğnelerle delikler açıyorlar. Böylece kollajen canlanıyor ve cilt kendini tedavi ediyor. 1 ay sonra tekrar gideceğim. Çok teşekkür ederim ...estetik

Ebru Baki: Elbisede zirve bence...

Güneri Cıvaoğlu: Dekoru, müziği, mutfağıyla tam bir Napoli mekanı L…’da keyifli gece. Şef E.. poglini, mekanın sahibi H. Gecce’nin kurucu Başkanı Kenan Erçetingöz, lezzet ve seyahat pazarı Sermet Severöz ile bir anı karesi.

Nevşin Mengü: Akşama M…’nin yemeği var. Yeni R. Uzun demlemeyi tattıracaklar. Yemek maalesef online.

Hande Fırat: ...kliniğinde dünyanın 45 ülkesinde yer alan ...firmasına destekler yaptırdım… uygulaması ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirdim. 30 dakikada 20 bin mekik çektiren … uygulaması ile karın kaslarımı kuvvetlendirdim. Sonuçları paylaşacağım.

Deniz Zeyrek: Ben anlamam bu kıyafet işlerinden. O yüzden kendimi s…’a teslim ettim.

Fatih Portakal: “Nedir bu?” diyorsunuz değil mi? Hediye geldi bi arkadaştan. Aslında genelin dışında olup, rakıcı değilimdir. Alkollü milli içecekte sınırları zorluyoruz belli.

Ahmet Hakan: Ahmet usta’nın başlattığı tarihi … köftecisi’nin hastasıyız. Hararetle tavsiye

Dilek Güngör: Güzel bir akşam, güzel dostlar ve güzel yemekler… Bodrum’a gelip L…’ya gelmeyen çok şey kaybeder.

Işıl Açıkkar: Bu özel programda, bu çok sevdiğim elbiseyi bana hazırlayan g…’a ve i…’ya çok teşekkür ederim. g… Saç: s.... tüm bakımlar tabii ki s…