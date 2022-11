Bakın paralar nereden akıyormuş! Kılıçdaroğlu'nun sağ kolunun hortumu deşifre oldu

Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na uyuşturucu iftirası atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonları devam ediyor. Stratejik kurumları hedef alan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak boy gösteren Hacer Foggo, kamuoyunun fazla tanımadığı ancak derin bağlantıları olan bir isim olarak öne çıktı.

Baskında da yanındaydı

Yekvucut.com'da yer alan iddialara göre, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem danışmanlık yapıyor hem de algı oyunlarını yürütüyor.

Foggo, Kılıçdaroğlu ile birlikte düzenlediği ilk algı kumpasında Et ve Balık Kurumu'na yapılan baskında da yer aldı.

ABD ziyaretinde gölgesinde

Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik gizli temaslarda bulunduğu ABD seyahatinde The German Marshall Fund Of The US vakfını ziyaret ettiğinde, Hacer Foggo da yanında yer aldı.

Batı'dan fonlanıyor

İddiaya göre Hacer Foggo’nun kurucusu olduğu Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı, 2021 yılında Amerikan "The German Marshall Fund Of The Unıted States" Vakfı tarafından 257 bin TL fonlandı.

Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF) Vakfı da Foggo'ya fon aktarıyor.

Hacer Foggo’nun kurucusu olduğu derneklerin para desteği aldığı yabancı kuruluşlar bunlarla sınırlı değil. Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı'nı fonlayan yabancı vakıflar arasında; Amerikan Turkish Philanthropy Funds ve NDI, Alman Heinrich Böll Vakfı, “Etkiniz AB Programı”, Alman Freudenberg Grubu da yer alıyor.