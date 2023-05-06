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Spor Bakın ne geliyormuş! Olay itiraf... Ayrılma kararı aldı mı? Arda için hemen...
Spor

Bakın ne geliyormuş! Olay itiraf... Ayrılma kararı aldı mı? Arda için hemen...

Yeniakit Publisher
2023-05-06 17:16:00 - 2023-05-06 17:19:17
Bakın ne geliyormuş! Olay itiraf... Ayrılma kararı aldı mı? Arda için hemen...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye genç yıldız Arda Güler de katılırken, görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye genç yıldız Arda Güler de katılırken, görüşmenin detayları ortaya çıktı. 

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve geleceğin futbol yıldızları arasında gösterilen Arda Güler performansıyla devleri peşine takmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 18 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor.

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Başkan Koç, Arda Güler ve ailesiyle bir araya gelirken, genç oyuncu Fenerbahçe’de devam etmek istediğini şampiyonluk yaşamak ve kaptanlık bandını koluna taktıktan sonra Avrupa’ya gitmek istediğini dile getirdi.

Arda’nın babası ise oğlunun kariyerini düşündüklerini dile getirirken, Ali Koç'un “Arda, Avrupa’ya gidecek” sözünü verdiği öne sürüldü.
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