Bakın kime benzetti! Yunan spi̇keri̇n Türki̇ye korkusu olay

Türkiye Yunanistan arasındaki gerilime değinmesiyle dikkat çeken ve yaptığı Türkiye analizleriyle gündeme gelen Yunan spiker Ioannis Theodoratos son yorumuyla çok konuşuldu. Son yıllarda yerli ve milli askeri teknoloji hamleleriyle dünya çapında büyük başarılara imza atan Türkiye'nin konumunu değerlendiren Yunan spiker çarpıcı bir çağrıda bulundu.

Türkiye son yıllarda art arda yaptığı yerli ve milli teknoloji hamleleriyle başarı grafiğini giderek yükseltiyor. Güçlü Türkiye vizyonunu yerli hamlelerle pekiştiren Türkiye, özellikle askeri teknoloji alanında önemli bir dünya markası haline geldi.

Uluslararası alana ihraç etmesinin yanı sıra Türk ordusunun elini de güçlendiren yerli teknoloji hamleleri Yunan basınında bir kez daha konu oldu. Yaptığı itiraf niteliğinde analizlerle sık sık konu olan Yunan spiker Ioannis Theodoratos bir kez daha çok konuşuldu.

Theodoratos, Yunan Bluesky kanalında yayınlanan programda ayrıntılı bir değerlendirmeye imza attı. Türkiye'nin son yıllardaki yerli savunma sanayindeki büyük yükselişinden bahseden Yunan spiker, bu kez doğrudan Fransa'ya seslendi.

"YANIMIZDA YENİ BİR ÇİN DEVLETİ YÜKSELİYOR"

Fransa'ya teknoloji çağrısında bulunan Yunan spiker, Fransız yönetimine "harekete geçme" çağrısında bulundu.

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"Yanımızda yeni bir Çin devleti yükseliyor" ifadelerini kullanan Theodoratos, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojisinin hızla yükseldiğini belirterek "Paris dengeyi kontrol edemezse 2025'in sonuna kadar Avrupa silah sanayisi Türklerin gerisinde kalacaktır." çağrısında bulundu.

Analizinde Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının da her geçen gün arttığının altını çizen Theodoratos, Türkiye'yi yeni süper güç olarak nitelendirilen Çin'e benzetti. Theodoratos, "Türkiye hedefine öyle ya da böyle yaklaşıyor. Asıl tehlike bizim için budur. Yanımızda yeni bir Çin devleti yükseliyor." dedi.