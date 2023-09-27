Bakın kimden kopya çekilmiş! İstiklal Marşı okutulan Gülşen'in kılavuzu bulundu

Deprem bölgesinde 'baraj patladı' yalanını uydurup çalışmaların aksamasına ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Oğuzhan Uğur, Cumhuriyet’in 100. Yılına özel hazırlattığı programda Gülşen'e İstiklal Marşı'nı okuttu.

Eşcinsel sapkınlara desteği, aşırı uç çıplak kıyafetleri ve İmam Hatiplere aşağılık sözlerle saldırmasıyla sık sık gündeme gelen Gülşen'in, merhum Mehmet Akif Ersoy'un, satırlarda, milletin bağımsızlığını ve dinine bağlılığını dile getirdiği İstiklal Marşı'nı, Gülşen'in okuması absürt görüldüğü kadar kıyafeti de bir o kadar garip karşılandı.

İstiklal Marşı okurken bile Batı taklitçiliği!

Türk geleneklerine uymayan konsepti ve yine vücudunu teşhir ettiği sahne kıyafetiyle tepkileri toplayan Gülşen, İstiklal Marşı'nı okurken bile Batı hayranlığı ve taklitçiliğini de gözler önüne serdi.

Odatv'den Gözde Kadıoğlu; Gülşen'in kıyafetinin 2017 Grammy Ödül Töreni'nde altın taçlı kıyafet giyen Beyonce'un kıyafetine olan benzerliğine dikkat çekti.

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İşte Beyonce'un, Gülşen'in taklit ettiği o kıyafeti: