Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Arkalarına AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı ile CHP'li birçok belediyeyi ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan LGBTİ'li sapkınlara bir destek de skandal tweetlerle adından sıkça söz ettiren Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Hür doğup hür yaşayanlara selamla.” ifadelerini kullandı.

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Mesaj yayınladı

İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığı duyurulmasına rağmen 'tereddütsüz yürüyeceğiz' diyen eşcinsel sapkınlara bir destek de CHP'li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Hür doğup hür yaşayanlara selamla..” ifadesini kullandı.

İmamoğlu da destek sözü vermişti

Düzenlediği basın toplantısında yabancı medya kuruluşları ile bir araya gelen CHP'li İmamoğlu kendisine yöneltilen, “Yasaklanan LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü destekleyecek misiniz?” sorusuna, “27. İstanbul Onur Yürüyüşü'nün iptal kararının belediye ile ilgisi yok.” şeklinde cevap vererek CHP'yi aklamaya çabalamış ve, “Belediye yönetimi olarak katkı sunulacak kısımlarda ilgililerle iletişime geçeceğiz.” ifadeleri ile de ibnelere destek sözü vermişti.