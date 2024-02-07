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Yaşam Bakın evi neden şantiyeye çevirdiler!
Yaşam

Bakın evi neden şantiyeye çevirdiler!

Yeniakit Publisher
2024-02-07 15:38:00 -
Bakın evi neden şantiyeye çevirdiler!

Afyonkarahisar'da iki kardeş, define bulmak için adeta evlerini şantiye alanına çevirdi.

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 2 kardeş define bulmak için evlerinin içini adeta şantiye alanına çevirip 25 metre derinliğinde çukur kazarken, şahısların eve elektrikli vinç sistemi bile kurdukları ortaya çıktı.

Olay, Başmakçı ilçesi Yassıören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri köyde yaşayan H.Ş. ve İ.Ş., isimli kardeşin evlerinde kaçak kazı yaparak define aradıkları yönünde bilgi aldı. Olayın ardından harekete geçen ekipler şahısların evlerine yaptıkları baskında şüphelileri gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 4 adet ruhsatsız av tüfeği, hava motoru, 70) metre hava hortumu, filtreli gaz maskesi, beton kırıcı, elektrikli vinç, baret ve 17 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan incelemede şahısların açtıkları çukurun ise 25 metre derinlikte ve 10 metre yarıçapta olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şahıslara ayrıca ateşli silahlar kanununa muhalefetten para cezası da kesildiği kaydedildi.

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