Bakın eski eşi kimmiş! Toplanın millet, Mustafa Sandal’ın maskesini indiriyoruz

Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ, kurduğu Zafer Partisi'yle ırkçılık yapıp özellikle gençleri göçmenlere karşı kışkırtıyor.

Son olarak Özdağ, Konya'da mültecilerin küçük bir çocuktan para istediğini, istediklerini alamayınca yüzüne kezzap attıklarını ileri sürdü.

Mustafa Sandal isimli şarkıcı parçası da bu yalana ortak olup tüm göçmenlerin Türkiye'den gitmesini istedi.

Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan olayın aslı başka çıktı. 9 yaşındaki çocuğu, 12 yaşındaki başka bir çocuğun istemsizce yaraladığı belirlendi. Çocuğun elindeki sıvının ne olduğunu bilmeden kezzabı döktüğü anlaşıldı.

Mustafa Sandal göçmenle evlenmiş!..

Ümit Özdağ'ın söylemleri üzerinden tüm göçmenlere saldıran Mustafa Sandal isimli hadsiz, yaptığı paylaşımda adeta kin kustu. Ancak Mustafa Sandal da Türkiye'de yaşayan Boşnak Kökenli Sırp şarkıcı ile evliydi!..

Göçmen düşmanlığına soyunan Mustafa Sandal, 2008-2018 yılları arasında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile nikahlıydı ve çiftin 2 çocuğu oldu.

Dağıstan göçmeni olduğu halde göçmen karşıtlığı yapan Özdağ'a, kendisi iki ikiyüzlülük yapan bir şarkıcının destek vermesi şaşırtmadı!..