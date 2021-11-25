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Aktüel Bakın dünyada kaç cami varmış
Aktüel

Bakın dünyada kaç cami varmış

Suudi Arabistan'ın Ithra kentindeki Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi'nde düzenlenen uluslararası bir konferansta, dünyada yaklaşık 3,6 milyon cami olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 21:55:00 -
Bakın dünyada kaç cami varmış

Münübe Yılmaz

Dünyada her biri ortalama 500 kişilik yaklaşık 3,6 milyon cami olduğu belirtildi. Rakamlar, Suudi Arabistan'ın Ithra kentindeki Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi'nde düzenlenen uluslararası bir konferansın katılımcıları tarafından açıklandı. Bugün sona eren üç günlük etkinlikte camilerin tarihsel gelişimi, önemi ve işlevleri tartışıldı. Konferansta, farklı ülkelerde inşa edilen yeni camilerin sayısının dünyanın artan Müslüman nüfusuna yetmediği dile getirildi.

2050’de dünya nüfusunun yüzde 30’u Müslüman olacak

Dünyanın önde gelen araştırma kurumlarından Pew Araştırma Merkezi'nin, dünyadaki Müslümanların sayısının 2050 yılına kadar 2,76 milyara (dünya nüfusunun yüzde 29,7'sine) ulaşacağı öngörüsü dikkate alındığında, daha fazla camiye ihtiyaç olduğu gerçeği açık bir şekilde ortaya çıkıyor.

7 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa’da cami sayısı sadece 2 bin 300

Önemli sayıda yeni camiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri, 7 milyondan fazla Müslümana ev sahipliği yapan, ancak sadece 2 bin 300 caminin bulunduğu Fransa.

Geçen Haziran ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cami sayısı ise 2010-2020 yılları arasında Müslüman nüfusun istikrarlı büyümesinin de etkisiyle yüzde 31 artarak 2 bin 769'a yükseldi. Bu, 2010'daki 2 bin 106 sayısına göre yüzde 31'lik bir artış anlamına geliyor.

 

 

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