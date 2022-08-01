Bakın diziden neden ayrılmış!

Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizsinin yeni sezonunda oynamayacağın açıklamıştı. Oyuncunun diziden neden ayrıldığı uzunca bir süre merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu aylar sonra diziden neden ayrıldığını açıkladı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisi geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı. İki sezon 'Serdar' karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul'un dizinin yeni sezonunda oynamayacağını açıklamasının ardından ayrılık nedeni merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu aylar sonra diziden ayrılma nedenini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve reyting rekorları kıran TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'da Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal başrol paylaşıyordu.

İki sezondur dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul dizinin sezon finali yapması ile 3. sezonda rol almayacağını açıklamıştı.

Ünlü oyuncunun sürpriz ayrılığı sevenleri tarafından merak konusu olmuş fakat Çağlar Ertuğrul uzun süre ayrılık nedenini açıklamamıştı.

Ünlü oyuncu aylardır merak edilen ayrılık nedenini açıkladı. Çağlar, ilk sebep olarak dizinin yapım şirketiyle 2023'e kadar anlaşma yaptıklarını, çünkü yapımcı ve yönetmen Alper Çağlar'la 'Dağ' serisinin yeni filmini çekeceklerini gösterdi. İkinci sebep olarak ise dizide sakatlıklar yaşadığı ve doktorun 'kalıcı hasar oluşabileceği' yönündeki açıklamasından sonra diziden ayrıldığını belirtti.

Ertuğrul yaptığı açıklamada şunları söyledi: Omzumdan, sağ avucumdan, sağ ayağımdan sakatlıklarım oldu. Kalıcı ve geri dönülmez hasarlara neden olacağı için böyle bir önlem alındı. Doktor bir yırtık başlangıcı olduğunu ve tedavi görülmezse sonrasında ameliyata kadar gideceği söylemişti ve doktor bu tarz aksiyon sahnelerine girmememi tavsiye etti. Sağ olsun yapımcılar ve senaristler de anlayışlı davrandılar. Aksiyonun uzunluğunu azalttılar, silahı sol elle kullanmaya başladım ama böyle olmuyor. Teşkilat bir aksiyon dizisi... Kavga dövüş olmazsa olmaz."