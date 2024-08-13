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Yaşam Bakın bebek arabasının içinden ne çıktı!
Yaşam

Bakın bebek arabasının içinden ne çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 20:34:00 -
Bakın bebek arabasının içinden ne çıktı!

Erzurum'da yapılan çalışmalar sonucu bir bebek arabasının içerisinde 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda bebek arabası içerisinde 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bebek arabası içerisinde zulalanmış vaziyette 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen S.Ş.(28), O.B.(33) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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