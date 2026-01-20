  • İSTANBUL
Bakımevinde silahlı kavga kanlı bitti
Yerel

Bakımevinde silahlı kavga kanlı bitti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Bakımevinde silahlı kavga kanlı bitti

Gümüşhane’de bir bakımevinde çıkan kavgada Dursun B. (41) tarafından tabancayla vurulan Cengiz Demirci (43), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Silahlı kavga acı sonla bitti. Olay, sabah saatlerinde Torul ilçesinde yer alan Torul İlçe Özel İdare Bakımevi’nde meydana geldi.

Bakımevinde görevli iş makinesi operatörü Dursun B. ile mesai arkadaşı Cengiz Demirci arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Dursun B., ruhsatsız tabancayla Demirci’ye ateş etti. Kurşunun vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Demirci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dursun B., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası Cengiz Demirci’nin cenazesi, savcılık inlemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

