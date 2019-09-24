Bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu

Aydın Efeler’de yaşayan iki çocuk annesi Gülşen Şahan 10 yıl önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü çocuk evlerinde bakıcı olarak çalışmaya başladı. Torna atölyesi işleten eşi Mustafa Şahan 2013’te iflas etti. Gülşen Şahan, o dönemde özel bir kolejde okuyan kızı Ayşen Şahan’ın eğitimine devam edebilmesi için evlere temizliğe gitmeye başladı. 43 yaşında üniversite sınavına giren Şahan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne kayıt yaptırdı.

ÇARESİZSENİZ, ÇARE SİZSİNİZ

İş ve eğitim hayatını bir arada götüren Şahan, 2 yıl önce meme kanserine yakalandığını öğrenince yıkıldı. “Çocuklarımın bana ihtiyacı var” diyen ve mücadele eden Gülşen Şahan, eğitimine ve işine 1 yıl boyunca raporlu olduğu için ara verdi.

Tedavisinin ardından kanseri yenen Gülşen Şahan, işinin başına döndü. Geçen temmuzda mezun olan Şahan, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan aldığı 13 yaşındaki ikiz kız kardeşler D.A. ve Y.A.’nın koruyucu ailesi oldu. Gülşen Şahan, “Çaresizseniz, çare sizsiniz” dedi.