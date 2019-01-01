Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Çubuk belediye başkan adayı Baki Demirbaş oldu. Baki Demirbaş Çubuk belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Baki Demirbaş kimdir? Baki Demirbaş nereli ve kaç yaşında? Baki Demirbaş hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Çubuk ilçesi başkan adayı olarak Baki Demirbaş ‘ı açıkladı. Peki Baki Demirbaş kimdir? İşte ayrıntıları...

Baki Demirbaş Kimdir?

Avukat Baki Demirtaş, AK Parti'de 3. dönem ilçe başkanlığı yaptı. Baki Demirtaş, 2017 yılındaki AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanlığına yeniden getirilmişti.