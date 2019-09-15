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Bakbak’tan GastroAntep değerlendirmesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyesi Dr.

15 Eylül 2019 Pazar 16:19
Bakbak’tan GastroAntep değerlendirmesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyesi Dr. Derya Bakbak, çiçekli şalvarını giydi, önce biber hasadına girişti sonra fıstık toplayıp, eleme yaptı.


Bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali kapsamında Nurdağı’nda biber hasadı, Nizip’te fıstık hasadı yapıldı. İki hasada şalvarı ile katılan Milletvekili Derya Bakbak’a Antep kızı yorumları yapıldı.


Bu yorum karşısında Bakbak, “Bu topraklarda büyüdüm bu toprakların iklimi ile yoğruldum. Ben Gaziantep’te yaşıyorum. Ailem, işim, arkadaşlarım, komşularım, evet “Ben Antebim” şalvar da bizim rengimizin, kültürümüzün bir öğesi. Bu öğe ile yabancı misafirlerimizi ağırlamak da çiftçimizin hasat heyecanına ortak olmak da çok keyifliydi. Bu artık festivalimizin bir parçası haline geldi” dedi.


Bakbak, festivale ilişkin de değerlendirme yaptı


Gaziantep’in hem mutfak hem de tarihi, kültürel bakımdan çeşitliliğin başkenti olduğuna dikkat çeken Bakbak, “Burası öyle bir coğrafya ki bizi gastronomi şehri yapan eşsiz lezzetlere kokusunu, rengini, tadını veren tarımsal ürünlerin yetiştirdiği bir coğrafya. Burası öyle bir coğrafya ki bağrında sakladığı medeniyetlerin izlerini kültürü ile harmanlayan bir coğrafya. Burası kültürün, sanat, tarih ve lezzetle buluştuğu bir coğrafya” ifadelerini kullandı.


Gastronomi Festivalinin hasatlarla başlayıp, söyleşiler, lezzet yarışmaları, eşsiz yemek sunumları, konserler ile devam ettiğini de belirten Bakbak, “Bizler de festival kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldık. Yöresel ürünlerimizin sergilendiği stantları gezdik. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin festivalden oldukça memnun kaldığına şahit olduk. Bu konuda sevgisini, muhabbetini misafirperverliğini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu festival ile biz bir kez daha dünyaya ‘Dünyanın lezzet başkenti olma’ iddiamızı haykırdık. Bu başkentliği fazlasıyla da hak ediyoruz. İşte fıstık ihracatın ana kalemi ve dünya besinleri içerisinde en değerli ürünlerimizden bir tanesi. Yeşil altınımız dediğimiz fıstığın gramının bile çok değerli olduğu, katmerinden baklavasına bu mevsimde yaptığımız şireye kadar tüm bu lezzetlere lezzet katan marka değeri yüksek ürünümüz. Tüm ürünlerimizde, pilavımızdan, çorbamızdan, tatlımıza kadar her yemeğimizi süsleyen, suyumuzun bile fıstık gibi olduğu bir şehiriz. Zenginliğimiz fıstıkla sınırlı değil bu bereketli toprakların bize verdiği öyle tarım ürünleri var ki biz en fazla coğrafi işaret tescili alan şehiriz. Şimdi en son Oğuzeli narımız tescillendi” ifadelerine yer verdi.


Gaziantep’in kırmızı biber konusunda da önde gelen bir şehir olduğunu aktaran Bakbak, “Tecsil konusunda sırada biberimiz var. Tüm yemeklerimize lezzetini veren ana maddemiz biberdir. Yemeklerimize salçası ile ayrı, acısı, rengi, aromasıyla ayrı bir lezzet katıyor.Öyle bir üretimi var ki ülkemizin kırmızıbiber üretiminin yüzde 26’sı Gaziantep’ten karşılanıyor. Türkiye’de geçen yıl 227 bin 380 ton kırmızı biber üretildi. Bu üretimin 59 bin 100 tonunu Gazi şehrimiz tek başına üstlendi. Son 5 yılda kırmızı biber üretim alanımız da yüzde 48 arttı. Kırmız biberde Türkiye 2.’siyizekim alanlarımızın genişlemesiyle, aldığımız üretimi artırma tedbirleri, izlediğimiz tarımsal politikalarla inşallah üretimde birinciliği yakalayacağız. Yine nane bu bölgede yetişiyor ve biz nane üretiminde yüzde 70’e yakın üretimle Türkiye birincisiyiz. Yeşil olarak da sofralarımızda yerini alan nane kurutularak da yemeklerimize lezzeti veren bir başka önemli ürünümüz. Baktığınız zaman ben aslında Antep kızı olarak yemeklerimizin sırrını verdim. Biber, fıstık, nane ve Antep’imizde üretilen tüm ürünlerimiz bu işin püf noktası. Tabi tüm bunların Gaziantep topraklarında yetişmesi, Antep kültürü ile yoğrularak lezzete dönüştürülmesi de ayrı bir ustalık. Bu ustalığın yakalanmadığını bildiğimiz için mutfağımızı, kültürümüzü dünyaya Gastronomi Festivali ile açtık. Dolu dolu geçen festivalimiz dilerim şehrimize, ülkemize büyük kazanımlar sağlar. Misafirlerimiz de festivalin üçüncüsüne katılma hayaliyle şehrimizden ayrılır. Bizler de hemşehrilerimizle el ele daha nice festivallere imza atarız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:19
  1. kültür
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