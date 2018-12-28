0553 313 94 23

Bakanlıktan YPG'ye uyarı: Uzak durun

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'yı Münbiç'teki kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durması konusunda uyardı.

28 Aralık 2018 Cuma 15:27
Bakanlıktan YPG'ye uyarı: Uzak durun

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Münbiç'i silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisinin olmadığı belirtilerek, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

"Kışkırtıcı eylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:27
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Ypg
  3. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp genç kız ölü bulundu
    1. Kayıp genç kız ölü bulundu
    2. Ufuk Sarıca'nın babası toprağa verildi
    3. Medet Önlü cinayetinin bir sanığına..
    4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    5. Buzlar kırılarak kurtarılan köpek..
    6. Hac kura sonuçları son dakika hac..
    7. Diyanet 2019 hac kura ve durum..
    8. Galatasaray Brezilyalı golcü ile anlaştı
    9. Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu
    10. Hac kura sonuçları isim listesi 28..
    11. MHP’den ittifak açıklaması: Görüşmeler..
    12. TEB'den "yardımcı..
    13. Gürcistan'ın Türk çimentosuna tarife..
    14. Ekipler nefes aldırmıyor! Son anda..
    15. Şekerbank’tan istihdama destek için 20..
    16. KDC'deki ebola salgınında ölenlerin..
    17. Eşya yüklü kamyondan eroin çıktı
    18. BES'in fon büyüklüğü 92 milyar liraya..
    19. Fransız ordusu Suriye'deki kara gücünü..
    20. 2019 hac kura sonuçları Ankara
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?