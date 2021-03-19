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Teknoloji Bakanlıktan Whatsapp ve Instagram açıklaması
Teknoloji

Bakanlıktan Whatsapp ve Instagram açıklaması

WhatsApp ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcı erişim sorunundan etkilendi. Konu ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 21:39:00 -
Bakanlıktan Whatsapp ve Instagram açıklaması

WhatsApp ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcı erişim sorunundan etkilendi.

WhatsApp ve Instagram, 1 saat süren erişim sorunun ardından tekrar erişime açıldı.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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