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Kültür - Sanat Bakanlıktan sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek
Kültür - Sanat

Bakanlıktan sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 14:36:00 -
Bakanlıktan sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında 15,9 milyon lira destek aktaracak.

Tüm işletmeciler faydalanabilecek

Sinema sektörünün, yoluna daha güçlü devam edebilmesi amacıyla sağlanacak 15,9 milyon liralık destekten, başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanacak.

Destek alan sinema salonlarının listesi

Bu desteği alan sinema salonlarının listesi, Sinema Genel Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281515/2021-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html" internet adresinde yayımlandı.

Öte yandan, Bakanlığın girişimleriyle 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan "Eğlence Vergisi" oranı, 1 Haziran 2021'e kadar sıfıra, önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan KDV oranı da yüzde 1'e indirilmişti.

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