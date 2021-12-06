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Spor Bakanlık'tan rekor kredi ve burs ödemesi
Spor

Bakanlık'tan rekor kredi ve burs ödemesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 yılında yükseköğrenim öğrencilerine toplamda 9,5 milyar TL kredi ve burs ödemesi yaptı. 2002 yılından bu yana burs ve kredi sisteminden yararlanan öğrenci sayısında 9, yapılan ödeme tutarında ise 14 katlık rekor artışa imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 14:19:00 -
Bakanlık'tan rekor kredi ve burs ödemesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 yılında yükseköğrenim öğrencilerine toplamda 9,5 milyar TL kredi ve burs ödemesi yaptı. 2002 yılından bu yana burs ve kredi sisteminden yararlanan öğrenci sayısında 9, yapılan ödeme tutarında ise 14 katlık rekor artışa imza atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 yılında bir rekora daha imza atarak, yükseköğrenim öğrencilerine toplamda 9,5 milyar TL kredi ve burs ödemesi gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya üzerinde devlet eliyle verilen en kapsamlı ve en geniş öğrenci bursu sistemini öğrencilere sunduklarını açıkladı. Avrupa ve Amerika'da burs sisteminin, büyük ölçüde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör marifetiyle gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, konu hakkında şunları söyledi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı öğrenci bursları, diğer ülkelerdekilerin çok üstünde. 2021 yılında yükseköğrenim gören 451 bin 608 öğrenciye burs imkanı sağladık. 2002'den bu yana burs sisteminden faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında ise tam 14 kat artışa imza attık. Burs almak için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen 1 milyon 5 bin 408 gencimize kredi imkanı sağladık."

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı içerisinde yükseköğrenim gören öğrencilere, 3 milyar 131 milyon 878 bin 664 TL burs ve 6 milyar 422 milyon 080 bin 777 TL de öğrenim kredisi olmak üzere toplamda 9 milyar 553 milyon 959 bin 441 TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Öte yandan Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin de başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 6 Aralık 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirirken, 6 - 10 Aralık tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Yapılan açıklamaya göre TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Aralık, “2” olanlar 7 Aralık, “4” olanlar 8 Aralık, “6” olanlar 9 Aralık, “8” olanlar 10 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.

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