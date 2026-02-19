  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakanlıktan Kooperatiflerle ilgili flaş açıklama! Son tarih 26 Nisan
Ekonomi

Bakanlıktan Kooperatiflerle ilgili flaş açıklama! Son tarih 26 Nisan

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bakanlıktan Kooperatiflerle ilgili flaş açıklama! Son tarih 26 Nisan

Kooperatiflerin ortaklık kayıtlarını 26 Nisan'a kadar KOOPBİS'e aktarmaları gerekiyor. Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, 26 Nisan'a kadar ortaklık kayıtlarını Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarmayan kooperatif yönetim kurulu üyeleri hakkında idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2021 yılında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Kooperatif Bilgi Sistemi kullanımının tüm kooperatifler için zorunlu tutulduğu hatırlatıldı.

Geçiş sürecini düzenleyen hükümler uyarınca, sisteme ilişkin adli ve idari yaptırımların, 26 Nisan'dan sonra uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan tarihe kadar ortaklık kayıtlarını KOOPBİS'e aktarmamış olan kooperatif yönetim kurulu üyeleri hakkında, idari yaptırımlar uygulanması gündeme gelecektir. Ayrıca bu tarihten sonra kooperatifler, genel kurul toplantılarını yalnızca sisteme kayıtlı ortakları ile gerçekleştirebilecektir. 19 Şubat itibarıyla söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi için 3 aydan az bir süre bulunmakta olup, kooperatiflerimizin mevcut ortaklarına ilişkin kayıtlarını 'http://koopbis.ticaret.gov.tr' adresi üzerinden KOOPBİS'e süresi içinde girmeleri büyük önem arz etmektedir. Söz konusu sürecin, ticaret il müdürlüklerimizce de hassasiyetle takip edilmesi, kooperatiflerimiz açısından faydalı olacaktır."

