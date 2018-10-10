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Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin!

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre; Türkiye genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve yurt genelinde tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış gözlendi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:22
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin!

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre; Türkiye genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve yurt genelinde tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış gözlendi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezine yapılan zehirlenme başvurularında 2017 yılına oranla artış gözlendiği kaydedildi. Artışın özellikle; Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde olduğu belirtildi.

DOĞAL ORTAMLARDA YETİŞEN MANTARLARDA ZEHİR RİSKİNE DİKKAT!

Mantar zehirlenmeleri, özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebiliyor. Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği biliniyor.

İHTİYAÇ HALİNDE 114'İ ARAYABİLİRSİNİZ

Bakanlık, Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulduğunu aktardı. Öyle ki ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşlar 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni arayabilir. Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla, bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir.

Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir."

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:22
  1. Zonguldak
  2. Tekirdağ
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Malatya
  6. Kocaeli
  7. Kastamonu
  8. İstanbul
  9. mantar
  10. bakanlıktan uyarı
  11. zehirli gıdalar

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