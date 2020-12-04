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Ekonomi Bakanlık'tan flaş açıklama! Uyarı yayınlandı
Ekonomi

Bakanlık'tan flaş açıklama! Uyarı yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın adı kullanılarak yapılan sahte dolaşımlarla ilgili uyarıda bulundu. Bakanlık, Bakan Lütfi Elvan'ın ATM'ler ile ilgili bir açıklamasının olmadığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:05:00 -
Bakanlık'tan flaş açıklama! Uyarı yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın adı kullanılarak yapılan sahte dolaşımlara karşı bir uyarı yayınladı.

Bakanlık, Bakan Lütfi Elvan'ın ATM'ler ile ilgili bir açıklamasının olmadığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza aitmiş gibi açıklamalar paylaşılmaktadır. Söz konusu görseller tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşlarımızı mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibarettir. Sayın Bakanımızın banka ATM’leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır. Ayrıca söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır."

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