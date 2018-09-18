Bakanlıktan dikkat çeken '3. Havalimanı' açıklaması
Türkiye'nin dev projelerinden olan İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, "Bazı çevreler '3. Havalimanını 29 Ekim'de açamayacaklar' iddiasıyla milletimizin moralini bozma gayretindedir." ifadelerine yer verdi.18 Eylül 2018 Salı 15:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Bazı çevreler '3. Havalimanını 29 Ekim'de açamayacaklar' iddiasıyla milletimizin moralini bozma gayretindedir.
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