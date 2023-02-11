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Gündem Bakanlıktan deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza
Gündem

Bakanlıktan deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, ısıtıcı, hazır gıda kolisi ve battaniye gibi deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerine zam yapan 353 firmaya, toplam 84.975.532,00 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 09:57:00 -
Bakanlıktan deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirdi. Yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında Fahiş Fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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