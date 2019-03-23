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Bakanlıktan 'DAEŞ ile mücadele' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin DAEŞ'le mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olduğu vurgulandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 23:49
Bakanlıktan 'DAEŞ ile mücadele' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin DAEŞ'le mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olduğu vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, hudut güvenliğini tesis etmek, DAEŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilen Suriye halkının evlerine dönüşüne katkı sağlamak amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nın, 24 Ağustos 2016'da başlatıldığı hatırlatıldı.

El Bab yerleşim yerinin 24 Şubat 2017'de kontrol altına alınmasıyla harekat hedefine ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, "Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütülen harekat süresince, hudut hattımız boyunca 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekare alan DEAŞ'tan temizlenmiş, 3 binden fazla radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütüne ait 21 bin hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Diğer ülkelerin DAEŞ'le mücadeleyi, daha çok hava kuvvetleri ile yürüttüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ'la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olmuştur. Fırat Kalkanı Harekatı ile kontrol altına bölgelerde, mayın, EYP temizliği, güvenlik ve asayişin sağlanması faaliyetlerine devam edilmektedir. Ayrıca, ilgili kurumlarımızla birlikte bugüne kadar yapılan bu çalışmalar neticesinde büyük bir kısmı Fırat Kalkanı Harekat alanına olmak üzere yaklaşık 320 bin Suriye vatandaşının evlerine dönmeleri sağlanmıştır."

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 23:49
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