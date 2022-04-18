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Ekonomi Bakanlıktan ayçiçek yağı ve şeker fiyatlarını düşürecek adım
Ekonomi

Bakanlıktan ayçiçek yağı ve şeker fiyatlarını düşürecek adım

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, piyasadaki fahiş fiyat artışları ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla harekete geçti. Vatandaşın alım gücünü artırmak amacıyla denetimler hızlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 09:53:00 -
Bakanlıktan ayçiçek yağı ve şeker fiyatlarını düşürecek adım

Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Hazine Ve Maliye Bakanlığı, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim planları doğrultusunda faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate alınarak risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30’a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi yapıldı. Açıklamaya göre, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oran indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı. Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz–talep dengesiyle uyuşmayacak şekilde spekülatif fiyat artışının olup olmadığına özellikle bakıldı.

Denetimler artacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda da gerekli tedbirleri alındığı vurgulanırken, 81 ilde yapılan denetim ve incelemelere devam edildiği bildirildi. Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin duyurduğu ‘Enflasyonla Mücadele Timi’nin Fahiş Fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürdüğü belirtilerek, “Fahiş Fiyat artışlarına karşı mücadele ve denetimler ilerleyen günlerde de devam edilecek” mesajı verildi.

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Yorumlar

Neco

Bozacinin şahidi Çıracı.bozaci-bakanlik ciracida -yeniakit. Boşuna sallamayın kimsenin denetim yaptığıda yok ceza kestiği de.herkes bildiğini yapmaya devam ediyor.bakanlikta sizin gibi gazetelerde gözümüzün içine baka baka yalan konuşmaya devam ediyor.Ahiret korkusu olmayınca.

Enflasyonla mücadele timi?????

E size ne gerek var ozaman????soylu beye söyleyin poliste çok büyük çaplı iyi eğitimli büyük bi tim bu işi halledecekse...maliye ve ekonomiyle ilgili bakanlığa..personeline hiç gerek kalmaz....URETIM ..URETIM...URETIM...YETERLI URETMIYORSAN....TIMLE GOZLERE BAKMAKLA...VERIN OYLARINIZI BU FAKIRE EKONIMI UCSUN ILE OLMAAAAAZ. ...tamamimna milyarlarca yalvararak bulduğun hattada bulamadığında haraç mezat vatanın varlıklarını satarak bulduğun dovizi verecegine.ciftci ve sanayiciyi destekle.......TIME MIME gerek kalmaz.....
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