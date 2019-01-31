Bakanlıktan Avrasya Tüneli açıklaması: Geçiş ücretleri... Ulaştırma Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 2019 yılında zam yapılmayacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 lira ve minibüsler için 34,90 lira olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli’nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan “yeni ücret tablosu” siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır." açıklamasında bulundu.

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