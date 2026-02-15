  • İSTANBUL
Bakanlıktan 6 sayfalık itiraf raporu: Epstein sansürlerinin perde arkası aralandı!

ABD siyasetinin ve küresel elitlerin uykusunu kaçıran Epstein dosyalarında kritik bir eşik daha aşıldı. ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurulan fuhuş ağının merkezindeki Jeffrey Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’e dair devasa veri setini Kongre’ye teslim ederek, içinde dünya liderlerinden teknoloji devlerine kadar uzanan 300'den fazla ismin bulunduğu bir listeyi paylaştı.

ABD Adalet Bakanlığı, milyarder Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 6 sayfalık raporu ve beraberindeki dev listeyi Kongre'ye sundu. Dosyalarda Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin yer alması dünya gündemine bomba gibi düşerken; Adalet Bakanlığı, isimlerin bir kısmının doğrudan temas, bir kısmının ise sadece medya raporları veya üçüncü şahıs yazışmaları bağlamında geçtiğini vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığının, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere adı geçen kişilerin listesini Kongre'ye gönderdiği belirtildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanlığı, ABD Kongresine Epstein dosyaları hakkında bir belge gönderdi.

Senato ve Temsilciler Meclisi Adalet Komiteleri başkanlarına gönderilen 6 sayfalık belgede, Epstein dosyalarında yapılan düzenlemelerin ve sansürlerin gerekçeleri açıklandı.

Politico muhabiri Josh Gerstein'in yayınladığı belgede, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Trump da dahil olmak üzere, Epstein dosyalarında adı geçen tüm önemli figürlerin isimlerine yer verildi.

Belgedeki isimlerin farklı bağlamlarda yer aldığı, Epstein veya eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile doğrudan iletişim kuranlardan, Epstein ya da Maxwell ile herhangi bir teması bulunmayıp yalnızca medya raporlarında adı geçenlere kadar uzandığı belirtildi.

Hangi kişinin isminin hangi bağlamda geçtiği ise bilinmiyor.

