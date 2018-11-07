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Bakanlıkların yeni logo tasarımları belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan bakanlıkların yeni amblem ve logo tasarımları tamamlandı. 3 bakanlık yeni logolarını kullanmaya başladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:58
Bakanlıkların yeni logo tasarımları belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan bakanlıkların yeni amblem ve logo tasarımları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı çalışma ile bakanlıkların yeni logo tasarımlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda olduğu gibi 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik

İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 16 bakanlığın logosu Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz edecek şekilde tasarlandı. 

Yeni logo tasarımlarında 16 yıldızla çevrilen amblemlerin ortasında her bakanlık için özel olarak tasarlanan bir görsel ve onun etrafında bakanlığın ismi bulunuyor.

Tüm bakanlıklar için tasarlanan yeni logolar Cumhurbaşkanlığı Forsu ile uyum içinde hazırlandı.

Yeni logolar bakanlıkların internet sitesinde

Amblem ve logo tasarımları tamamlanan Çevre ve Şehircilik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Tarım ve Orman Bakanlıkları yeni logolarını kurumsal internet sitelerinde kullanmaya başladı.

 

 

Milli Eğitim Bakanlığının yeni logosu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" etkinliği için hazırlanan tanıtım afişinde kullanıldı. 

Diğer bakanlıklar için tasarlanan yeni amblem ve logoların gelecek günlerde kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:58
  1. bakanlıkların yeni logoları

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