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Avrupa Bakanlıklar yapay zekâya yöneldi
Avrupa

Bakanlıklar yapay zekâya yöneldi

Yeniakit Publisher
2024-07-13 07:38:00 -
Bakanlıklar yapay zekâya yöneldi

Yapay zekâ hızla hayatımıza girerken, Almanya’da bakanlıkların 212 projede yapay zekâdan yararlandıkları ortaya çıktı. Kullanımda, Ekonomi Bakanlığı ilk sırada yer aldı

Almanya'da hükümet, bakanlıklar ve kamu kurumlarında yapay zekâ proje ve uygulamaları iki kat arttı. Sayı bir yıl içerisinde yaklaşık 100'den 212'ye çıktı. Yapay zekâyı en çok kullanan Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı oldu. Bakanlık, 44 projeyle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 40 projeyle İçişleri Bakanlığı konumlandı. Savunma Bakanlığı, bilgi aktarmadı.

METİN ANALİZİ YAPTIRIYORLAR

Ekonomi Bakanlığı, metin analizi veya çeviri yazı gibi yaygın uygulamalar için yapay zekâyı kullanırken, İçişleri Bakanlığı parmak izi, yüz tanıma, kötü amaçlı yazılımları belirleme, video görüntü verilerini değerlendirme ve tren istasyonlarında tehlikeyi önlemek için yapay zekâyı tercih ediyor. Tarım Bakanlığı, yapay zekâyla orman yangınlarının hızlı tespitini sağlıyor. BERLİN

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