Bakanlık'dan piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"nı gerçekleştirdi.

Tanıtım toplantısında konuşan Pekcan, ekonominin belkemiği KOBİ'lere destek olan bu kredinin, başarılı olmak isteyen çok yeni fikirlere sahip yeni girişimciler için de bir fırsat olacağını aktararak, "Eminim bu kredinin olumlu sonuçlarını en kısa zamanda alacağız." diye konuştu.

Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacağını dile getiren Pekcan, "Bu; işin doğasında var. Ancak ülkemiz Avrupa'da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır. Spekülatörler ne yaparsa yapsın, biz bu dayanışma ruhu içinde büyümeye, istihdam yaratmaya ve ihracata devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, ekonominin, kaynakları en iyi yöne kanalize etmek olduğuna dikkati çekerek, burada TOBB'un, kaynakları en doğru adrese yani KOBİ'lere yönelttiğini vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa’nın en dinamik nüfusuna sahip olduğuna işaret eden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak son dönemde bu dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği, stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak, gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz ve piyasanın bozulmasını engelleyici tedbirler almaya devam ediyoruz ve edeceğiz."

"Dayanışma ruhumuzun bozulmasına izin vermeyeceğiz"

Ticaret Bakanı Pekcan, bugün Resmi Gazete’de yayımlayarak "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde" ufak bir değişiklik yaptıklarını belirterek, "Girdi maliyeti ile döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen, etkileniyormuş gibi fiyat artışı yapan, tüketiciye sunulan ürünlerin fiyat dengesini bozan uygulamaları aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına dahil ettik." bilgisini verdi.

Bundan böyle Reklam Kurulu'nca denetimler yapacaklarını, uygulamaların hızla tespit edilerek, yaptırımlar uygulanacağını kaydeden Pekcan, "Bu yeni dönemde bakanlığımız politikalarıyla uyumlu şekilde Rekabet Kurumu, tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve denetimi, ürün güvenliği mevzuatlarıyla daha aktif, daha görünür olacağız. Hepsi hem üreticimizi hem tüketicimizi koruma yönünde hareket edecekler. Dayanışma ruhumuzun bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, hükümet olarak, sadece bugüne değil, uzun vadeli vizyoner projelere de odaklandıklarını dile getirerek, "Çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğin yüksek teknolojili yüksek gelirli sektörleri için yönlendirmeye gayret ediyoruz, bu yönde çalışmalar yapıyoruz. 21. yüzyılın başarı hikayelerini ortaya çıkarmaya yönelik girişimlerimiz var." dedi.

2 gün önce bu kapsamda vizyoner girişimcilerle, Türkiye'nin gurur kaynağı gençlerle güzel bir toplantı yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"25-30 yaşındaki gençlerin oyun programı yazarak 1 milyar dolar ihracata ulaşması dikkatimi çekti. Bunlar TeknoPark'larda, ufak ofislerde başlamışlar. Hedefleri kısa vadede 2,5 milyar dolar, uzun vadede 10 milyar dolar. Şu anda ABD ile ilişkilerimizde konuştuğumuz demir-çelik ihracatımızda 1 milyar dolar. Oyun programı yazan çocuklar aynı rakama ulaşmış durumda."

"Bu engelleri de en kısa zamanda aşacağız"

Bakan Pekcan, bugün, Türkiye’nin pek çok şehrinden, girişimci KOBİ’lerin Türkiye Ticaret Merkezleri ile dünyaya açıldığını belirterek, "KOBİ’lerimiz, teknolojide, üretimde kendi kendine yeterli bir Türkiye için yatırımlarına devam ediyor. Her kıtada iş imkânı arıyor. Afrika’da, Orta Doğu’da, Orta Asya’da her yerde başarılı Türk girişimcisi, Türk KOBİ’si görüyoruz." diye konuştu.

Diğer taraftan, odalar ve borsaların dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Pekcan, bugün olduğu gibi “inovatif finansman fikirleri” ile ekonomiye destek olduklarını söyledi.

Pekcan, kamu kurumlarının, spekülasyon rüzgarını dağıtacak kararları derhal alacak araçlara sahip olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Piyasaları takip ediyoruz. Kısacası bu dayanışma ruhunu yakalamış, girişimci, dinamik, zeki, üretken Türkiye, önümüzdeki on yıllarda da Avrupa’nın en dinamik ekonomisi olmaya devam edecektir. Her zaman ifade ettiğim gibi, ekonomide dalgalanmalar her daim olabilir. Millet olarak gücümüzü, bu anlarda ortaya koyacağız. Yolda zorluklar, engeller olacaktır ama dayanışma ruhu ile müşterek gayretimiz, dayanışmamız ile bu engelleri de en kısa zamanda aşacağız."