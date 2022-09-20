'Bakanlık’ vaadinde flaş iddia: Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ı mı kastetti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da yaptığı konuşmasına, ‘’Elazığ’a bakanlık verecek misiniz?’’ sorusuna, "Vereceğiz vereceğiz. Neden vermeyelim?" cevabını verdi. CHP’li Gürsel Tekin’in ‘’HDP’ye bakanlık verilebilir’’ vaadinin ardından Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da böyle bir açıklama yapması, Elazığlı olan ‘’Demirtaş’a bakanlık mı verilecek?’’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Adaylarını belirleyip politikalarını açıklaması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’ye bakanlık verme planının ardından şimdi de oy almak istediği şehirlere bakanlık vaadinde bulunmaya başladı. Elazığ’da bir programa konuk olan Kılıçdaroğlu iktidara gelirlerse Elazığ’a bakanlık vereceklerini ileri sürdü.

Elazığ’a iktidar olduklarında bakanlık vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun teyidi için kendisine yöneltilen ‘Elazığ’a bakanlık verecek misiniz?’ sorusuna “Vereceğiz vereceğiz. Neden vermeyelim?” cevabını verdi.

DEMİRTAŞ’I MI KASTETTİ?

Geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘’HDP’ye bakanlık verilebilir.’’ vaadinde bulunmuş, CHP dahil 6’lı masa karışmıştı.

CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi gündemdeyken aslen Elazığ Palulu olan HDP’nin terörden yargılanan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın memleketinde, ‘’Elazığ’a bakanlık verebiliriz.’’ çıkışı yapan Kılıçdaroğlu için, ‘’Demirtaş’ı mı kastetti?’’ şeklinde yorumlar yapıldı.

DEMİRTAŞ, KILIÇDAROĞLU’NA SAHİP ÇIKTI

Demirtaş, Kılıçdaroğlu’nun Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan afişlere ilişkin avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.

Tutuklu olan Demirtaş’ın sosyal medya hesabında bugün paylaşılan açıklama şöyle:

“Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar, ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef.

“TÜM HALKIMIZ SAĞDUYULU DAVRANACAK”

Ancak Elazığlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm halkımız, sağduyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır. Buradan memleketime, Elazığ’a özel selam ve sevgilerimi gönderiyorum.”

Öte yandan dün akşam Elazığ’a gelen Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” sözünün olduğu pankartının önünde poz vermişti.