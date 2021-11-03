Bakanlık ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 469 bin 170 olduğunu duyurdu. Geçen ay 2 bin 670'i denizlerde olmak üzere 16 bin 516 düzensiz göçmen ve 790 organizatörün yakalandığını ifade eden Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 469 bin 170, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 726 bin 206 olduğu bilgisini paylaştı.

Ekim ayının gündem konularından birinin Afganistan'da yaşanan gelişmelerin de etkisiyle sınır güvenliği olduğunu belirten Çataklı, coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin yoğun bir göç baskısı altında bulunduğuna işaret etti.

Göç konusunun siyasal istismar malzemesi yapılmasına üzülerek şahit olduklarını ifade eden Çataklı, "Türkiye, düzensiz göçü önlemede kararlı ve başarılı, düzenli göçü yönetme konusunda da istikrarlı ve ciddi bir politika sahibidir. Göç yönetimi konusunda attığımız en son adım da Göç Genel Müdürlüğü'müzün, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Göç Başkanlığına dönüştürülmesi ve bu sayede kapasitesinin daha da arttırılmış olmasıdır. Göç Başkanlığı'mız, bundan sonra daha hızlı ve etkin adımlar atabilme imkanına kavuşmuş olacaktır." diye konuştu.

Sınır güvenliği konusunda son derece modern ve yüksek maliyetli yatırım yapıldığını kaydeden Çataklı, proje kapsamında şu ana kadar 1018 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolunun, 913 kilometre aydınlatma, 293 kilometre kamera ve algılayıcı sistem kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

Terörle mücadele

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ekim ayında kırsal alanda 12 bin 161, şehirlerde ise terör örgütlerinin hücre yapılanmaları ve iş birlikçilerine yönelik 1390 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, "Bu operasyonlarda, toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerin 71'i PKK/KCK, 27'si DEAŞ mensubudur. Bunlardan birinin mavi, birinin turuncu, 3'ünün gri kategoride olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 621 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 492'sinin tutuklandığı bilgisini verdi.

Terör operasyonları sonucu ekim ayında 80 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini aktaran Çataklı, 105 silah, 24 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 153 el bombası, 383 kilogram patlayıcı madde, 9 bin 580 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini ve ekim ayında 15 terör eyleminin engellendiğini anlattı.

Çataklı, tamamlanan ilkbahar-yaz operasyonlarını takiben 1 Ekim 2021-15 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 270 barınma alanına yönelik planlanan 8 bin 162 operasyondan 1805'inin tamamlandığını, ayrıca şehit Eren Bülbül anısına başlatılan Eren Operasyonları'nın 15 ayrı bölgede devam ettiğini söyledi.

Nihai hedeflerinin, son teröristi etkisiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Çataklı, bu hedefe ulaşıncaya kadar aynı kararlılık, teyakkuz ve aynı kapasiteyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Terör örgütü elebaşlarının kendi medyalarında yaptıkları, gündem değiştirme ve canını kurtarmaya dönük taktiksel açıklamalara hiçbir şekilde itibar etmediklerini dile getiren Çataklı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı eline silah almış hiç kimse, bunun bedelini ödemekten kurtulamayacaktır." ifadesini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında narkotik ekiplerinin "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini kaydeden Çataklı, ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda gözaltına alınan 26 bin 239 kişiden 1680'inin tutuklandığını aktardı.

Çataklı, bu operasyonlarda 10 ton 143 kilogram esrar, 2 ton 624 kilogram eroin, 1 milyon 959 bin 97 captagon, 665 bin 569 sentetik ecza, 667 kilogram skunk, 78 kilogram kokain, 59 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 507 kilogram metamfetamin, 188 bin 938 ectasy ve 68 bin 55 kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede en büyük yardımcıları olan UYUMA uygulamasının bugüne kadar 469 bin 686 kez indirildiğine, bu uygulamadan 36 bin 873 ihbar geldiğine işaret eden Çataklı, 2016'da 920 olan doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısının 2020'de yüzde 66 düşüşle 314'e, 2020'nin ilk 9 ayında 118 olan bu rakamın 2021'in aynı döneminde yüzde 12 düşüşle 104'e gerilediğine dikkati çekti.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 2 bin 93 operasyonda 3 bin 53 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 24'ünün tutuklandığını belirten Çataklı, operasyonlarda, 656 bin 90 paket kaçak sigara, 550 bin 913 litre kaçak akaryakıt, 106 bin 992 litre kaçak alkollü içki ele geçirildiğini dile getirdi.

Çataklı, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayında 18 kadının yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşarak, 24 Mart 2018'de hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği Kadın Destek (KADES) uygulamasını 2 milyon 715 bin 216 kişinin indirdiğini, uygulamayla bugüne kadar 234 bin 222 ihbar alındığını söyledi.

Elektronik İzleme Merkezi tarafından aile içi ve kadına karşı şiddetle ilgili bugüne kadar 750 vakanın takibinin yapıldığını, halen 274 vakanın takibinin devam ettiğini belirten Çataklı, bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayetinin meydana gelmediğini ifade etti.

Asayiş ve güvenlik

Çataklı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Asayiş verilerinde 2020 ile 2021 yıllarının ekim ayları değerlendirildiğinde ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen kapkaç olayları 309'dan yüzde 53 azalışla 145'e, yankesicilik olayları 786'dan yüzde 36 azalışla 504'e, otodan hırsızlık 2 bin 657'den yüzde 21 azalışla 2 bin 101'e, oto hırsızlığı 726'dan yüzde 17 azalışla 604'e, motosiklet hırsızlığı 2 bin 688'den yüzde 5 azalışla 2 bin 544'e, evden hırsızlık 5 bin 716'dan yüzde 19 azalışla 4 bin 618'e gerilemiştir.

2021 yılı ekim ayında terör suçları kapsamında 14 bin 855 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 379 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 129 şüpheli yakalanmıştır."

Sel felaketinde son durum

Çataklı, Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Ayancık ilçelerinde meydana gelen selde kaybolan ve cansız bedenlerine ulaşılamayan vatandaşlar için bugün gıyabi cenaze namazı kılınacağını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da namazlara katılacağını söyledi.

Geçen yıldan bu yana yaşanan doğal afetleri hatırlatan Çataklı, afet risklerini azaltmak amacıyla yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Çataklı, bu yılı "Afet Eğitim Yılı" ilan ettiklerini, bu kapsamda eğitim alan kişi sayısının 42 milyon 726 bine ulaştığını ve eğitim videolarının görüntülenme sayısının da 13 milyon 968 bini aştığını dile getirdi.

Twitch açıklaması

Çataklı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch'ten yapılan yayınlarla kara para aklandığı iddialarına ilişkin soru üzerine Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili adli makamlar tarafından adli soruşturma başlatıldı. Yine idari merciler tarafından da işin idari yönlerinin incelenmesi bakımından bir çalışma başladı. Ancak konu çok taze, henüz eldeki veriler de çok sınırlı. Gerek adli soruşturma gerekse idari incelemenin sonucunda resmi net olarak görmüş olacağız. Dolayısıyla şu anki kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak çok sağlıklı olmayabilir. İdari ve adli soruşturma ve incelemelerin sonucunda resmi görmüş olacağız."