Bakanlık tüm Türkiye'de yasakladı! İşte o markalar...

Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgını devam ederken maske üreticilerinin yaptıkları pes dedirtti. Güvensiz çıkan ürünlerin bir çoğu halen e-ticaret sitelerinde satılıyor.

İşte güvensiz çıkan maskeler ve markaları...

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan bildirime göre Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr model maskenin güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık piyasadan toplatılması yönünde karar aldı.

Nez Mask marka Ts En 149+A1 Standardının 8.11. Maddesinde Gösterilen “Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti” deneyi sonucunda piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Arızon marka Kn 95 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Dna marka 2934 Ffp3v model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bozkurt-Bzk44 marka Ventilli- Ffp2-Nr model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Emr Natural marka 1202 V (Ventilli, Ffp2v) model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Wogi marka Ffp2 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Kgt marka Tk-N95 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Aytı marka 20532 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Temsan marka Tm 34 V Ffp1 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Grup Helin marka 1120 Ffp2 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ert Plus marka 400 (Ffp3) model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Hori marka Ffp2 V model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ares marka Ffp2 V model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Mist marka maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Awon marka maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Vip Mask marka Ffp2 V model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Minion marka Mn 953 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Safeguard marka 2313 Model Ffp2v Nr partüküllere karşı filtre edici yarım maskeler, Ts En 149+A1 Standardının 8.11. Maddesinde Gösterilen “Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti” deneyi sonucunda piyasadan toplatılmasına karar verildi.