Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu marketlerin daha önce ücretsiz verdikleri poşetten artık 10 kuruş kar etmelerini eleştirdi ve uygulamanın kaldırılmasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıcak bakıldığını söyledi.

Plastik sanayicileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Ankara'da bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sanayicilere ücretli poşet uygulamasını da içeren mevzuatın usul ve esaslarında düzenleme yapılacağını söyledi.

"Gelirin yine çevre için harcanması gerekir"

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, "Plastik poşetten alınan 25 kuruşun 10 kuruşunu marketlerin almasını doğru bulmadığımızı en başından beri söylüyoruz. Daha önce ücretsiz verdikleri poşetten şimdi poşet başına 10 kuruş kazanmaları haksız bir kazançtır. Çevre için yapılan bir uygulamadan elde edilen gelirin yine çevre için harcanması doğrudur.

Plastik sanayicileri olarak bir kez daha altını çizmek istiyoruz ki biz bilinçli tüketimden yanayız ve marketlerin bu uygulamada poşetten aldıkları payın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Bakanlığımız da buna sıcak bakıyor ve görüşmeler sürüyor" diye konuştu.