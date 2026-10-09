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Aktüel Bakanlık sayesinde kıyı arazisi otel yapılmadan üniversiteye devredilecek
Aktüel

Bakanlık sayesinde kıyı arazisi otel yapılmadan üniversiteye devredilecek

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Bakanlık sayesinde kıyı arazisi otel yapılmadan üniversiteye devredilecek

Antalya’da 576,4 milyon lira bedelle satışa çıkarılan kıyı arazisi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un girişimleriyle Akdeniz Üniversitesine devredilecek. Araziye otel yapılmayacak ve kamu mülkiyetinde kalacak.

Antalya’da 576,4 milyon lira bedelle satışa çıkarılan kıyı arazisi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un girişimleriyle Akdeniz Üniversitesine devredilecek. Araziye otel yapılmayacak ve kamu mülkiyetinde kalacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Antalya'da 576,4 milyon lira tahmini bedelle satışa çıkardığı kıyı arazisine otel yapılmayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle bulunan çözüm kapsamında arazi, Akdeniz Üniversitesinin Karayolları Genel Müdürlüğünden alacağına karşılık üniversiteye devredilecek ve kamu mülkiyetinde kalacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde satışa çıkardığı 8 bin 693,72 metrekarelik arazi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Otel yapılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen taşınmazın, Ersoy'un girişimleri sonucunda Akdeniz Üniversitesine devredilmesi yönünde çözüm sağlandı.

 

Üniversitenin alacağına karşılık arazi devri

Bulunan çözüm kapsamında Akdeniz Üniversitesinin Karayolları Genel Müdürlüğünden olan alacağı, söz konusu arazinin üniversiteye devriyle karşılanacak. Bahçelievler Mahallesi'nde 584 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz, iki kamu kurumu arasında gerçekleştirilecek işlemle el değiştirecek.

Otel yapılmayacak, kamuda kalacak

Bakan Ersoy'un girişimiyle, satışa çıkarılması kamuoyunda tartışmalara yol açan kıyı arazisinin kamu mülkiyetinde kalmasının yolu açıldı. Araziye otel yapılmayacak; taşınmaz Akdeniz Üniversitesine kazandırılırken üniversitenin Karayolları Genel Müdürlüğünden alacağı da karşılanacak.

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