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Bakanlık müjdeyi duyurdu!4.966 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çalıştırılmak üzere 1.146 sözleşmeli personel, 1.150 orman mühendisi ve 2.700 orman muhafaza memuru olmak üzere toplamda 4.966 personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte şartları ve başvuru yöntemi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:31
Bakanlık müjdeyi duyurdu!4.966 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 4.966 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınacak olan sözleşmeli personel alımı başvuru şartları da belirlendi.

Başvurular gelecek ay başlayacak

Bakanlık 81 ilde görevlendirilmek üzere 1.146 sözleşmeli personel, 1.150 orman mühendisi ve 2.700 orman muhafaza memuru alacak. Başvurular gelecek ay başlayacak. KPSS'den 60 puan alanlar başvurabilecek.

Adaylarda aranacak genel şartlar

1 - 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylarda aranacak özel şartlar

1- 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- Baro kayıt belgesine sahip olmak,

Başvuru işlemleri

Adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Her aday ilanda yer alan EK-2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar Ek-2'de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:31
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı
  2. personel
  3. Resmi Gazete
  4. KPSS
  5. Destek Personel
  6. şoför
  7. avukat
  8. c sınıfı ehliyet

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