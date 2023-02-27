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Gündem Bakanlık kritik açıklamayı duyurdu! Akdeniz'de NATO tatbikatı: Orta Akdeniz'de 'Dynamıc Manta-2023'
Gündem

Bakanlık kritik açıklamayı duyurdu! Akdeniz'de NATO tatbikatı: Orta Akdeniz'de 'Dynamıc Manta-2023'

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Orta Akdeniz'de gerçekleştirdiği "Dynamic Manta 2023" tatbikatına denizaltı TCG PREVEZE ve TCG BARBAROS fırkateyniyle katılım sağlandığını duyurdu. Saniyeler içinde hareket ediyor...

Yeniakit Publisher
2023-02-27 19:37:00 - 2023-02-27 19:48:09
Bakanlık kritik açıklamayı duyurdu! Akdeniz'de NATO tatbikatı: Orta Akdeniz'de 'Dynamıc Manta-2023'

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından NATO'nun Orta Akdeniz'de 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dynamic Manta 2023" tatbikatına katılım sağlandığını duyurdu.

Orta Akdeniz'de 'Dynamıc Manta-2023 tatbikatı' icra ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin bir denizaltı ve bir fırkateynle katıldığı Dynamic Manta-2023 tatbikatının Orta Akdeniz’de İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dynamic Manta-2023 tatbikatı, 27 Şubat-10 Mart 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de İtalya ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Tatbikata TCG Preveze denizaltımız ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevli TCG Barbaros fırkateynimiz ile katılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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