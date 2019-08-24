Bakanlık kare yayınladı: Güvenli Bölge'de ilk uçuş
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-Amerika'lı komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi.24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:31
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi.
KAYNAK: HABER7
YORUM YAZ