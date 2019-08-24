Bakanlık kare yayınladı: Güvenli Bölge'de ilk uçuş Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-Amerika'lı komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi.

KAYNAK: HABER7

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