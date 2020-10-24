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Aktüel Bakanlık karar verdi! Demrelilerin sorunu tarih oluyor
Aktüel

Bakanlık karar verdi! Demrelilerin sorunu tarih oluyor

Demrelilerin uzun zamandır beklediği karar Sağlık Bakanlığı tarafından alındı. D grubunda yer aldığı için bir çok branşta hizmet veremeyen Demre Devlet Hastanesi C grubu hastane statüsüne getirildi. Demre Devlet Hastanesi’nde olmayan branşlarda tedavi olabilmek için Antalya merkezine ve farklı ilçelere gitmek zorunda kalan Demreliler kendi ilçelerinde tedavi olabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:50:00 -
Bakanlık karar verdi! Demrelilerin sorunu tarih oluyor

Demre Devlet Hastanesi D grubu hastane rolünde olduğu için ortopedi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz gibi branşlarda hizmet veremiyor ve bilgisayarlı tomografi, MRG gibi görüntüleme cihazları bulunmuyordu. Demrelilerde bu branşlarda sağlık hizmeti alamadıkları için Antalya merkezindeki hastanelerde yada Finike yada Kumluca Devlet Hastanelerine gidiyordu.

Her yıl 40 bin hasta farklı hastanelerde tedavi oluyor

Son bir yıl içinde 40 bin hastanın, Demre Devlet Hastanesi’nde olmayan branşlarda tedavi olmak için farklı hastanelerde tedavi olduğu belirlendi. 2019 yılında sadece Finike ve Kumluca’da bulunan hastanelere poliklinik başvurusu yapan Demre nüfusuna kayıtlı hasta sayısının 29 bin 337 olduğu tespit edildi. Demrelilerin yaşadığı sorun Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar ile son buldu. Bakanlığın kararı ile Demre Hastanesi C grubunu hastane rolüne getirildi. Böylece her yıl farklı hastanelere gitmek zorunda kalmayacak.

AK Partili Çokal: Sorun çözüldü

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal “ Demreliler uzun zamandır bazı branşlarda hizmet alamamanın, devlet hastanemizde hizmet verememenin sorunlarını yaşıyordu. Demre Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz ay yaptığımız toplantı da bu konu da gündeme geldi. Başhekimimiz ve hastane yönetimimiz ile durumu görüştük. Bir an önce sorunun giderilmesi için çalışmalara başladık. Bakanlığımız ile görüştük. Sağlık Bakanlığımız 21 Ekim tarihinde aldığı karar ile sorunu sonlandırdı. Demreliler artık farklı ilçelere gitmek zorun kalmayacak.” dedi.

Branşlar hızla hizmet vermeye başlayacak

Dönüşümün hiç sorun yaşanmadan hızla gerçekleşeceğini ifade eden Dr. Çokal “Demre Devlet Hastanesi’nin C grubu, tüm imkanlara ve yeterliliğe sahip. Görüntüleme hizmetlerinin yapılacağı odalar bile ayrılmış durumda. Bundan sonra kadro ve personel atamaları hızlı yapılacak ve Demrelilere bir çok branşta sağlık hizmetleri verilmeye başlanacaktır. Ben yaptığımız görüşmeler sonrasında hızla harekete geçen Sağlık bakanımız Fahrettin Koca’ya, her zaman yanımızda olan Dış İşleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Milletvekili arkadaşlarıma, Demre İlçe Başkanımız Bayram Arıcı’ya özellikle de bu süreci başından sonuna kadar takip eden Demre Devlet Hastanesi Başhekimimiz Ceren Bilge’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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